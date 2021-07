Euro 2021: l’UEFA ouvre une enquête disciplinaire contre l’Angleterre

L’UEFA a annoncé ce jeudi 8 juillet 2021, l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de l’Angleterre, au lendemain de la qualification de la sélection de Gareth Southgate pour la finale de l’Euro 2021, au détriment du Danemark au terme de la prolongation. L’instance européenne a constaté plusieurs irrégularités lors de cette demi-finale disputée à Wembley.

Au lendemain de l’élimination du Danemark en demi-finale de l’Euro, au terme de la prolongation face à l’Angleterre (2-1), les médias locaux pointaient du doigt plusieurs faits, dont l’hymne sifflé par les supporters anglais, à Wembley, mais aussi le penalty litigieux sur Raheem Sterling. D’ailleurs, au moment de la supposée faute danoise sur Sterling, deux ballons se trouvaient sur la pelouse, le jeu aurait donc dû être arrêté.

Après ces incidents, l’UEFA a annoncé ce jeudi l’ouverture d’une enquête disciplinaire à l’encontre de l’Angleterre. Il est question “d’utilisation d’un pointeur laser par ses supporters” pour l’Angleterre, d’une « perturbation causée par ses supporters pendant l’hymne national », et « d’allumage de feux d’artifice par ses supporters » pour les faits reprochés.

🔴 L'UEFA annonce une procédure disciplinaire contre l'Angleterre, après un laser dirigé vers le gardien Danois Kasper Schmeichel hier soir.



La finale de l’Euro est prévue pour dimanche prochain, et verra s’affronter l’Angleterre et l’Italie devant 60 000 spectateurs anglais, pour seulement 1000 supporters italiens. Tout est fait pour que le fameux slogan des anglais « The football coming home » s’accomplisse lors de cet euro.