Euro 2021: Emmanuel Macron console Kylian Mbappé après l’élimination de la France

Fautif de la défaite de la France face à la Suisse (3-3, 4-5 tab), qui a coûté l’élimination des Bleus de l’Euro 2021, Kylian Mbappé a reçu le soutien de plusieurs stars et personnalités politiques, dont le président Emmanuel Macron, qui a échangé plusieurs SMS avec le Parisien.

Auteur d’un Euro moyen où il n’aura inscrit le moindre but dans ce tournoi, Kylian Mbappé cristallise depuis quelques jours les critiques des supporters et des annalistes mécontents. S’il a été impressionnant pour le premier match de l’équipe de France face à l’Allemagne (1-0), le buteur du PSG a complètement disparu lors des prochaines rencontre, notamment face à la Suisse en huitième de finale où il a loupé le dernier tir au but, éliminant sur le coup les siens de la compétition. Une contre-performance spectaculaire qui lui vaut d’être pointé du doigt.

Mais l’ancien de Monaco a aussi reçu de nombreux soutiens à l’instar du président français, Emmanuel Macron, qui a échangé par textos avec le joueur de 22 ans. Selon les informations du Parisien, Mbappé a eu «un échange de plusieurs SMS» avec Emmanuel Macron depuis lundi soir. Le natif de Bondy est l’un des joueurs français les mieux connus par le locataire de l’Elysée depuis la Coupe du monde 2018. Début juin, avant le coup d’envoi de l’Euro, Macron lors de son déplacement à Clairefontaine, avait remercié le footballeur pour avoir publié une photo de lui lors de sa vaccination contre le Covid-19 sur les réseaux sociaux (Instagram avec 51,7 millions de followers et six millions sur Twitter).

Dès la fin du match, au cœur de la nuit, la légende brésilienne, Pelé, l’a réconforté via un message sur Twitter : «Garde la tête haute, Kylian! Demain est le premier jour d’un nouveau voyage». Kylian Mbappé a reconnu lundi qu’il était «très difficile de tourner la page», après son tir au but raté, malgré le soutien de Didier Deschamps. «Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination», a écrit Mbappé sur les réseaux sociaux. «Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant», a ajouté l’attaquant du Paris SG.