Euro 2021 – Élimination de la France: Paul Pogba défend Kylian Mbappé

Profondément triste après l’élimination de la France de l’Euro 2021, Paul Pogba a néanmoins défendu son coéquipier, Kylian Mbappé, critiqué par la presse française.

Auteur d’une splendide frappe enroulée pleine lucarne, Paul Pogba n’a pas empêché l’élimination de la France de l’Euro 2021, battue par la Suisse (3-3, 4-5 tab) lundi soir à Bucarest en huitième de finale. Chef d’orchestre de cette équipe française, le milieu de terrain de Manchester United aura permis aux siens de rêver de la victoire jusqu’à la 75è minute.

Touché et triste, la Pioche s’est confiée sur cette cuisante élimination dans une interview accordée mercredi soir à El Chiringuito. « Je suis triste. C’est un peu de notre faute ce qu’il s’est passé. Je sais que c’est un match qui restera dans l’histoire. Ce fut très douloureux pour tout le monde, pour nous, pour les supporters. C’est aussi au final une leçon pour moi et pour tout le monde. Il faut aller de l’avant maintenant », a déclaré Paul Pogba.

Le joueur s’est aussi prononcé sur le cas de son coéquipier, Kylian Mbappé, lynché par les médias français après son penalty manqué. Grand espoir des Bleus dans ce tournoi, le joueur est passé complètement à côté de la compétition, avec zéro but marqué.

« Quand vous avez de grands joueurs, vous espérez de grandes choses. Tout le monde l’attend (Mbappé), tout le monde attend de le voir marquer cinq buts, être meilleur buteur de l’Euro. Mais il s’est créé des occasions, il a fait son travail, il a tout donné, il a donné son âme sur le terrain, insiste-t-il. C’est le plus important. C’est un grand joueur. C’est aussi une leçon pour lui, il va grandir et il va revenir. Il n’y a pas de coupable, on est tous dans le même bateau. Le football est comme ça, parfois magnifique, parfois cruel. Il faut l’accepter, réfléchir. On apprend et on reviendra plus forts », a-t-il ajouté.

Pogba au Real Madrid cet été?

L’avenir du milieu de terrain de Manchester United a également été évoqué au cours de cette longue interview. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en 2022, le joueur de 28 ans est annoncé cet été au Real Madrid. Interrogé par les journalistes espagnols sur la possibilité de rejoindre la barque madrilène, le Français a préféré fuir tout en rigolant.

« Je l’attendais celle-là, a-t-il déclaré en souriant avant de répondre en éclatant de rire. Je viens d’arriver donc, je vais vous dire merci pour tout. Je suis arrivé sur mon lieu de vacances et je dois y aller, tout le monde m’attend ! », a-t-il conclu alors qu’il répondait aux questions depuis son avion qui l’emmenait sur son lieu de vacances.