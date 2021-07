Enlisés dans des procédures judiciaires, le FC Barcelone et Neymar enterrent la hache de guerre

Le FC Barcelone a annoncé ce lundi avoir trouvé un accord avec son ex-attaquant, Neymar, pour mettre fin aux actions en justice, qui opposaient les deux parties, suite au départ du Brésilien pour le Paris Saint-Germain à l’été 2017.

Ce lundi après-midi, le FC Barcelone a annoncé qu’il était parvenu à un accord à l’amiable avec Neymar, mettant ainsi fin aux différentes procédures ouvertes entre le club et son ancien joueur. « Le FC Barcelone informe qu’il a trouvé un accord extra-judiciaire et amiable concernant les différents litiges en cours avec le joueur, Neymar da Silva Santos Júnior. Le club et le joueur ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux actions de justice en cours des deux côtés : trois plaintes au prud’hommes et une procédure civile. Neymar a défendu les couleurs du Barça entre 2013/14 et 2016/17. Il s’est ensuite engagé avec le Paris Saint-Germain, club où il joue encore« .

Plusieurs contentieux étaient ouverts entre le club et le joueur autour de la prime de prolongation promise au Brésilien par le Barça, avant son transfert record au PSG en 2017 pour 222 millions d’euros. Le Brésilien avait attaqué le Barça en justice pour réclamer l’intégralité du versement d’une prime prévue dans son nouveau contrat signé en 2016, soit moins d’un an avant de rejoindre le PSG.

Au total, le natif de Santos réclamait pas moins de 43,6 millions d’euros: les 26 millions d’euros de la prime plus des dommages et intérêts. En juin, Neymar avait été débouté par la Cité judiciaire catalane mais également condamné à restituer 6,7 millions d’euros à son ancien club. Alors que l’on pensait que la bataille judiciaire allait se poursuivre, cet accord surprise, dont les termes n’ont pas été dévoilés, vient mettre un terme au conflit.