« Cristiano Ronaldo est fou. Ce gars est un idiot, un malade », Florentino Perez au cœur d’une tempête

Le président du Real Madrid est au cœur d’une tempête à la suite de la diffusion d’enregistrements audios dans lesquels il critique ouvertement d’anciennes gloires de la Casa Blanca.

Depuis quelques jours, El Confidencial dévoile des enregistrements de Florentino Perez à son insu. Et ce mercredi, le patron du Real Madrid est pointé du doigt pour ses propos à l’encontre de Cristiano Ronaldo

Ces fichiers audios de conversations privées de l’actuel président du Real Madrid, Florentino Pérez, datent de 2006, soit quelques mois après sa démission avant d’y revenir trois mois plus tard. Au départ, les enregistrements concernaient deux anciens joueurs emblématiques du Real Madrid, Iker Casillas et Raul Gonzalez. Mais, le média espagnol en a révélé de nouveaux ce mercredi, qui impliquent cette fois-ci Cristiano Ronaldo et José Mourinho, rapporte Sport.

Pour le premier, Florentino Perez déclare : « Il est fou. Ce gars est un idiot, un malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n’est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu’il fait. La dernière bêtise qu’il a faite, que tout le monde a vu… Pourquoi pensez-vous qu’il ait fait cette bêtise ? ». Le contexte de ces déclarations n’a en revanche pas été précisé.

Le président du Real Madrid s’en prend ensuite à Jorge Mendes, agent des deux Portugais, à qui il reproche de ne rien gérer « avec lui. Tout comme il ne gère rien avec Mourinho. Même pour les interviews. Rien. Pas de putain de cas. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l’entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d’argent s’ils faisaient autrement. Ce sont deux anormaux, car nous parlons de beaucoup d’argent dans le domaine du droit à l’image. Aussi, avec ce visage qu’ils ont, avec ce côté provocateur, que tout le monde ne les aime pas… C’est tout le contraire de la publicité ! , avant de rajouter que l’entraîneur portugais était un « idiot. »