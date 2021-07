Barcelone: Lionel Messi s’engage à nouveau avec le club catalan

Le FC Barcelone et la star argentine Lionel Messi sont parvenus à un accord pour que l’attaquant signe un nouveau contrat de cinq ans avec le club catalan, ont confirmé des sources citées par ESPN.

Messi était un agent libre après l’expiration de son contrat au Barca et il avait suscité l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Manchester City depuis qu’il avait révélé pour la première fois son désir de mettre fin à sa relation de 20 ans avec le Barca l’été dernier. Le contrat précédent du joueur de 34 ans valait plus de 500 millions d’euros et a expiré à minuit le 1er juillet.

Cependant, avec le retour de Joan Laporta en tant que président en mars, Messi est devenu plus ouvert à rester au Camp Nou. Une annonce officielle est attendue dans les prochains jours. Selon les sources, outre la signature d’un nouveau contrat, Messi a accepté une réduction de salaire significative pour prolonger son séjour.

Laporta avait espéré finaliser un accord avant l’expiration des mandats précédents de Messi. Cependant, les problèmes financiers du Barça ont rendu cela impossible, avec une dette brute supérieure à 1 milliard d’euros. Les réductions ont été essentielles, en termes de transfert de joueurs, de réduction de la masse salariale et d’acceptation par Messi d’un salaire inférieur.