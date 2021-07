Allemagne: le vibrant hommage de Joachim Low à Toni Kroos

Après 106 sélections sous les couleurs de l’Allemagne, Toni Kroos a pris sa retraite internationale. Le milieu de terrain de 31 ans se consacrera désormais uniquement au Real Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023.

Et forcément la nouvelle a suscité de l’émotion au sein de la fédération allemande. Le désormais ex-sélectionneur de la Nationnalmanschaft, qui a eu le Champion du monde sous ses ordres pendant de nombreuses années, a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

« Comme au cours des dernières semaines, Toni a toujours été là avec une passion incroyable, un grand engagement et un grand dévouement, il était un modèle absolu, en particulier pour les jeunes joueurs. Toni a des qualités exceptionnelles et a été un grand leader sur et en dehors du terrain. Je tiens à remercier Toni du fond du cœur pour tout ce qu’il a fait pour la DFB (fédération allemande, NDLR) et l’équipe nationale au fil des années. 106 matches internationaux, notre long voyage ensemble et notre triomphe au Brésil nous lieront à jamais. Merci Toni ! », a ainsi commenté Joachim Löw sur le site de la DFB.