Yannick Bangala: « Plus d’inquiétude, je possède déjà un autre passeport »

Deux semaines après sa mésaventure à Rabat au Maroc où il a été dépossédé de ses pièces d’identité, Yannick Bangala a obtenu un nouveau passeport, a annoncé l’international congolais sur les réseaux sociaux.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Bonne nouvelle pour la sélection congolaise. Les Léopards pourraient à nouveau compter sur Yannick Bangala pour les prochaines qualificatives à la Coupe du monde 2022. L’ex-défenseur de V.Club a obtenu un nouveau passeport, deux semaines après avoir été victime d’un cambriolage dans son appartement à Rabat au Maroc.

Yannick Bangala a tenu à rassurer ses fans via sa page Facebook qu’il est désormais détenteur d’un nouveau passeport congolais. « Plus d’inquiétude, je possède déjà un autre passeport”, a-t-il révélé. Rappelons que Yannick Bangala et le Far de Rabat se sont imposés 2-1 face au Sporting club Shabab, le dimanche 27 juin pour le compte du championnat marocain.