Qualif CAN 2021 – Bénin vs Sierra Leone: message de Stéphane Sessegnon aux Ecureuils

Ce lundi, le Bénin va affronter la Sierra Leone pour le compte des éliminatoires CAN 2021. En prélude à cette rencontre très attendue et décisive, Stéphane Sessegnon s’est adressé aux Ecureuils et au peuple béninois qu’il a appelés à soutenir le 11 national pour l’obtention du billet de la qualification.

« Avec une équipe, une famille soudée et déterminée, nous avons écrit une belle histoire qui se doit de continuer et cela passe par notre soutien à chacun et chacune des béninois rêvant comme nous d’une nouvelle CAN pour notre chère nation », a lancé Stéphane Sessegnon aux Ecureuils. La star béninoise du cuir rond a également sonné la mobilisation nationale autour des Ecureuils du Bénin pour une victoire éclatante. « Poussons où que nous soyons les soldats cet après-midi du côté de la Guinée vers la victoire afin que se poursuivent ces belles pages que nous ne cessons d’écrire« , a déclaré Stéphane Sessegnon.

2ème du groupe L avec 7 points, le Bénin n’a pas droit à la défaite. Face à une équipe sierra leonaise qui a encore son mot à dire, le Bénin devra arracher un match nul ou une victoire pour sa qualification. L’enjeu est donc de taille dans ce groupe dominé par le Nigéria qui trône en tête avec 14 points, alors que le Lesotho tient le dernier rang avec ses 3 points.