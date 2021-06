Prolongation de Messi: les restrictions bientôt imposées au Barça

Le contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone prend fin officiellement ce 30 juin 2021 à minuit. Si l’argentin ne prolonge pas avant cette heure, il sera un joueur libre. Ce nouveau statut de la Pulga va imposer au club catalan certaines contraintes.

A seulement quelques heures de la fin du contrat de Lionel Messi avec le Barça, toute la Catalogne retient son souffle. Récemment interrogé sur ce dossier, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est montré serein sur le dénouement positif de ce feuilleton: « Les chaussures de Leo Messi continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester. Je n’envisage pas de réponse négative. Mais ce n’est pas facile. On fait ce qu’on peut. »

Mais l’argentin n’a toujours pas prolongé, et s’il ne le fait pas avant minuit de ce jour, il sera officiellement un joueur libre. Dès lors, le Barça aura quelques contraintes à respecter vis-à-vis du joueur. C’est ce que nous explique Sport ce mercredi. Dès demain, les médecins du Barça ne pourront plus gérer l’Argentin. En clair, s’il se blesse pendant la Copa América avec l’Albiceleste, Messi devra être pris en charge par la fédération argentine.

De plus, commercialement, le Barça ne pourra plus utiliser l’image de Messi pour la promotion de son nouveau maillot (lancé le 16 juin dernier) et de tout équipement dévoilé pour la saison 2021/2022. Conséquence : les tuniques du prochain exercice floquées Messi devront être retirées des points de vente officiels du club culé.

En revanche, le quotidien indique que le Barça a le droit d’utiliser l’image de l’Argentin portant des maillots des saisons précédentes. Les Culés pourront également se servir des images du joueur avec sa sélection pour leurs réseaux sociaux. Ceci étant, le seul désir des supporters du géant d’Espagne, c’est de voir celui qu’il considère comme le meilleur joueur de l’histoire resté dans leur club.