Mercato: le Real Madrid a fixé le prix de Raphael Varane

Le défenseur du Real Madrid, Raphaël Varane, désire quitter le club espagnol cet été. Plusieurs cadors européens sont intéressés par le joueur, mais ils devront sortir le chéquier pour espérer recruter le français. Selon les informations de El Español ce samedi 26 juin 2021, la direction madrilène veut récupérer entre 50 et 70 millions d’euros pour son joueur.

Les rumeurs, évoquant un possible départ de Raphaël Varane cet été, enflent dans la presse espagnole ces dernières semaines. Le contrat qui lie l’international français aux Merengue expire dans un an, et le champion du monde 2018 n’a pas l’intention de prolonger. Résignée, la direction madrilène a fixé le prix de son joueur.

Selon les informations El Español, le défenseur tricolore coûterait entre 50 et 70 millions en indemnités de transfert pour les clubs intéressés. C’est en tout cas le montant qu’espèrent récupérer la direction madrilène, pour renflouer ses caisses. Une somme conséquente mais pas inaccessible pour les prétendants du joueur, tels que le PSG ou encore Manchester United.

Le journal indique aussi que les exigences salariales du champion du monde sont difficiles à assumer pour les intéressés, puisqu’il aurait demandé à Manchester United un montant d’ environ 465.000€, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé des mancuniens.