Mercato: le PSG tout proche de signer Achraf Hakimi

D’après les informations du journaliste de The Guardian, Fabrizio Romano, ce mercredi 23 juin 2021, le latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi, se rapproche sérieusement du PSG. Le club italien et le Paris Saint Germain devraient bientôt tomber d’accord sur un transfert de 70 millions d’euros.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Chelsea ces dernières semaines, le feuilleton Achraf Hakimi devrait prendre fin bientôt. Et c’est le PSG qui est sur le point de s’attacher les services de l’international marocain, d’après les informations du journaliste de The Guardian, Fabrizio Romano.

Inter are waiting for Paris Saint-Germain to send the improved official bid around €70m [add ons included] to complete and sign Achraf Hakimi deal. Just a matter of time then he’s expected to join #PSG. 🔵🔴



Personal terms agreed until 2026, confirmed. Hakimi wants PSG. https://t.co/JpqQu9dsYP