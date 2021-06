Mercato: Jules Kounde a choisi le Real Madrid

Selon les informations du média espagnol ABC ce samedi 26 juin 2021, le défenseur du FC Séville, Jules Kounde, aurait confié à deux de ses partenaires en équipe de France, à savoir Karim Benzema et Kylian Mbappé, qu’il souhaiterait évoluer au Real Madrid la saison prochaine.

Le Real Madrid a perdu cet été son capitaine et défenseur légendaire, Sergio Ramos. Même si la direction Merengue a recruté David Alaba, le club vise un autre recrutement en défense centrale, surtout que les velléités de départ de Raphaël Varane se précisent de plus en plus.

La cible principale des dirigeants madrilènes en défense centrale cet été est le défenseur du FC Séville, Jules Kounde. Et ça tombe bien, puisque l’international français rêve aussi de jouer pour la Casa Blanca. En effet, selon les informations du média espagnol ABC, l’ancien Bordelais en aurait fait la confidence à deux de ses partenaires en équipe de France, à savoir le Madrilène Karim Benzema et le Parisien Kylian Mbappé.

Ce transfert pourrait donc bien se réaliser avant la fin du mercato. Seul problème, la clause libératoire de l’international français est fixée à 80 millions d’euros, et les andalous ne sont visiblement pas prêts à négocier le départ de leur roc. Et, toujours, selon le média espagnol, plusieurs autres cadors sont aussi très intéressés par le joueur, à savoir Chelsea, Manchester United et Tottenham, ce qui pourrait compliquer la tâche des Merengues.