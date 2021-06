Euro 2020: Pays Bas, un attaquant majeur déclare forfait

Touché à un genou à l’entraînement, l’attaquant des Pays-Bas, Luuk De Jong a été contraint de déclarer forfait pour le reste de l’Euro. L’annonce a été faite par la Fédération néerlandaise dans un communiqué publié ce mercredi 23 juin 2021.

