Euro 2020: Espagne, Morata et sa famille ont reçu d’horribles menaces

Auteur de prestations très médiocres depuis le début de l’euro, l’attaquant espagnol, Alvaro Morata, est la cible de plusieurs critiques. Certains de ses détracteurs vont même plus loin en proférant des menaces de mort à l’attaquant de la Juve et à sa famille, a raconté l’espagnol, ce vendredi 25 juin 2021.

Principal atout offensif de la Roja, Alvaro Morata a connu une première partie d’euro très compliquée. L’attaquant de la Juve a inscrit un seul but, et a gaspillé plusieurs occasions, dont un penalty face à la Slovaquie. Des prestations qui attirent sur lui la foudre de la presse et des supporters espagnols. Certains sont même allés jusqu’à prononcer des menaces de mort à Morata et sa famille.

« Je comprends que l’on me critique parce que je n’ai pas marqué de but, mais j’aimerais que les gens se mettent à ma place et comprennent ce que c’est que de recevoir des menaces, des gens qui vous disent que vos enfants devraient mourir. Chaque fois que je vais dans ma chambre, mon téléphone est ailleurs ; mais ce qui me dérange, c’est qu’ils disent cela à ma femme et à mes enfants », a raconté le joueur de la Juventus Turin.

Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du Real Madrid a toute la confiance de son entraîneur et des ses coéquipiers. Opposé lundi prochain face à la Croatie en huitième de finale, Morata devrait garder sa place de titulaire. L’occasion parfaite pour lui de faire taire ses détracteurs en livrant une prestation solide.