Euro 2020: double record pour Luka Modric avec la Croatie

Buteur lors de la victoire de la Croatie face à l’Ecosse (3-1) ce mardi 22 juin 2021, Luka Modric est devenu le plus vieux joueur des Vatreni à marquer lors d’un Euro à 35 ans et 286 jours. Il a aussi battu un autre record avec ce but.

Les années passent mais n’ont aucune influence sur les performances du génie croate, Luka Modric. A 35 ans et 286 jours, le meneur de jeu du Real Madrid est devenu le plus vieux buteur croate à marquer lors d’un euro. Le Vatreni a battu ce record grâce à son but lors de la victoire des siens face à l’Ecosse ce mardi.

#EURO2020: Triple record à l'Euro pour Luka Modric 🇭🇷 !



Il est devenu le premier joueur croate à inscrire un but à l'Euro dans 3 éditions différentes.



Luka Modric est à la fois le + jeune ET le + vieux croate à avoir marqué un but dans un Euro !



Longévité 🙌 pic.twitter.com/O3A292oaux — Footballdayy (@Footballdayy2) June 22, 2021

Grâce à ce but, le maestro est aussi devenu le premier joueur croate à inscrire un but lors de 3 éditions différentes de l’Euro. Pour rappel, il est aussi le plus jeune buteur de l’histoire de la Croatie lors d’un Euro. Tout simplement épatant pour le ballon d’or 2018, qui se bonifie avec l’âge.