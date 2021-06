Euro 2020: Belgique, Carrasco craint la menace Ronaldo

La Belgique et le Portugal s’affrontent le dimanche 27 juin 2021 pour le compte des huitièmes de finale de l’Euro. A deux jours de ce rendez-vous, l’ailier belge, Yannick Carrasco, a avoué craindre le danger numéro 1 des portugais, Cristiano Ronaldo.

Les huitièmes de finale de l’Euro réservent aux fans, plusieurs chocs comme lors des phases de groupe. L’une des rencontres les plus attendues de ces huitièmes, est celle qui oppose la Belgique au Portugal le dimanche prochain. Un choc qui verra s’affronter deux des meilleures attaques du tournoi.

Très en vue lors de cet Euro, Cristiano Ronaldo constitue la menace principale des portugais, et le belge Yannick Carrasco en a bien conscience.

« Il ne faut pas lui laisser une seule occasion, voire une demi-occasion, il tire de partout. Sa force, c’est le but, le but, et encore une fois le but. Il faut essayer de le tenir le plus loin possible de la surface, bien le contrôler. Mais il y a d’autres joueurs à côté qui savent faire la dernière passe à Cristiano. C’est à nous de ne pas leur laisser d’espace », a déclaré l’attaquant belge.

CR7 a déjà inscrit 5 buts dans la compétition, dont deux doublés face à la Hongrie et la France. Mais, les belges ont aussi du répondant en attaque avec notamment Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne.