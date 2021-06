CAN 2022: le gouvernement réagit à l’élimination des Écureuils du Bénin

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbedji, a réagi à l’élimination des Écureuils du Bénin de la course pour le sacre de la CAN 2022, après leur défaite face à la Sierra Leone (1-0) en sixième journée des éliminatoires.

Battu par la Sierra Leone (1-0) mardi au stade Lansana Conté de Conakry, le Bénin ne sera pas de la 33è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022). Alors qu’ils n’avaient besoin que du point du nul pour valider leur billet pour Yaoundé, les Écureuils se sont faits surprendre à la 19ème minute par de Kai Kamara, unique buteur du match sur penalty.

Une défaite pourtant évitable qui prive l’équipe béninoise d’une cinquième participation à une phase finale d’une CAN. Mais le gouvernement refuse de jeter ses ambassadeurs à l’abattoir. Interpellé sur cette triste actualité lors du point du Conseil des ministres, le secrétaire général adjoint et porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbedji, non sans regretter cette élimination, trouve injustes, les critiques contre cette même formation qui avait conduit le Bénin à son tout premier quart de finale d’une Coupe d’Afrique.

«(…) Il est utile de faire observer que l’équipe qui a joué mardi est composée d’à-peu-près les mêmes qui ont conduit l’épopée de 2019 en portant le Bénin pour la première fois de son histoire au stade des quarts de finale de la Can. Cela veut dire si les mêmes avaient eu plus de possibilités de nous qualifier ils l’auraient faits », fait remarquer Wilfried Léandre Houngbédji.

Tirer des leçons de cette élimination

Alors que le Bénin débute en septembre prochain les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, le porte-parole du gouvernement a invité les joueurs et l’encadrement technique à tirer une leçon de ce faux-pas afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs.

« Il reste que dans une compétition comme celle-là, la leçon fondamentale que nous devons tirer, c’est déjà que nous devons maximiser nos chances en prenant le maximum de points possible lors des phases où nous recevons les adversaires chez nous… Sur cette campagne qualificative, nous avons laissé des points filer à domicile … », ajoute-il.

Avant de lancer un appel à la Fédération béninoise de football (FBF) et aux uns et aux autres: « Je suis persuadé que la FBF, l’entraîneur, le Gouvernement ayant joué totalement sa partition, un point sera fait au niveau de la fédération avec l’entraîneur et les joueurs eux-mêmes pour voir qu’est-ce qui est à reconstruire, qu’est-ce qui est à améliorer. L’échec d’aujourd’hui doit être considéré comme annonciateur de grandes victoires à venir … »