CAN 2022: la nouvelle date du tirage au sort des phases de poule

Initialement prévue au 25 juin puis reportée, la cérémonie du tirage au sort des phases de groupe de la 33è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022) est reprogrammée à la première quinzaine du mois d’août 2021, a annoncé mardi, le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo Omba.

On connaît désormais la nouvelle date du tirage au sort des phases de poule de la 33è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. La cérémonie du tirage au sort du tournoi aura lieu durant la première quinzaine du mois d’août 2021. L’annonce a été faite mardi par le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo Omba, au cours d’une conférence de presse à Yaoundé.

« Le président de la CAF et le comité exécutif sont satisfaits du travail, de l’organisation qui permettra de livrer une meilleure CAN jamais organisée au Cameroun. Le travail avance très bien. Bien sûr que tout n’est pas parfait, le monde parfait n’existe pas. Il y a quelque réglage à faire. C’est la raison pour laquelle on est venu ici pour parler. Les choses avancent très bien », a confié Veron Mosengo Omba à la Crtv, la télévision publique.

La cérémonie avait été initialement prévue au 25 juin prochain mais la CAF a repoussé la date du tirage en évoquant comme raison, la crise sanitaire liée au Covid-19 qui n’a pas non plus épargné le continent. Désormais, tout semble être prêt et la date précise sera fixée prochainement, a ajouté Veron Mosengo Omba.

Le secrétaire général de la CAF a par ailleurs inauguré le bureau de la CAF à Yaoundé qui permet de « collaborer avec les autorités publiques, la FECAFOOT et la CAF pour une bonne organisation de la compétition », a-t-il indiqué. Le complexe sportif d’Olembe choisi pour abriter la cérémonie d’ouverture et la finale de la compétition a également reçu la visite des officiels de la CAF. Même si les travaux accusent du retard, « la partie réservée pour la pratique du football sera prête pour abriter la CAN en janvier 2022 », a rassuré le secrétaire général de l’instance africaine de football.

Vingt quatre pays sont en course pour cette édition de la CAN. La Sierra Leone qui a battu le Bénin (1-0) hier au stade Général Lansana Conté de Conakry en Guinée, est la dernière équipe à valider son ticket pour Cameroun. Voici les 24 nations qualifiées pour cette compétition continentale:

Les 24 qualifiés pour la CAN 2022: