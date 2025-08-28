Mondial 2026 (Q): la liste du Sénégal avec Sadio Mané

La liste du Sénégal pour le rassemblement de septembre est tombée. Sadio Mané fait partie du groupe.

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a communiqué ce jeudi sa liste des joueurs appelés pour les matchs face au Soudan et la RDC en septembre prochain, comptant pour les 7è et 8è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le coach des Lions de la Téranga a appelé 25 joueurs avec les expérimentés Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye ou encore Boulaye Dia. Annoncé au Bayern Munich, Nicolas Jackson fait également partie de la liste.

Voici la liste

Gardiens

Edouard Mendy

​Mory Diaw

​Yehvann Diouf

​Défenseurs

Kalidou Koulibaly

​Abdoulaye Seck

​Abdou Diallo

​Moussa Niakhaté

​Ismail Jakobs

​El Hadji Malick Diouf

​Antoine Mendy

​Moustapha Mbaw

​Milieux

Idrissa Gana Gueye

​Lamine Camara

​Habib Diarra

​Pathé Ciss

​Pape Gueye

​Krepin Diatta

​Cheikh Niasse

​Pape Matar Sarr

​Attaquants

​Sadio Mané

​Nicolas Jackson

​Ismaïla Sarr

​Iliman Ndiaye

​Cherif Ndiaye

​Boulaye Dia

​Cheikh Tidiane Sabaly