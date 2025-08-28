Mondial 2026 (Q): la liste du Sénégal avec Sadio Mané

La liste du Sénégal pour le rassemblement de septembre est tombée. Sadio Mané fait partie du groupe.
Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a communiqué ce jeudi sa liste des joueurs appelés pour les matchs face au Soudan et la RDC en septembre prochain, comptant pour les 7è et 8è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Le coach des Lions de la Téranga a appelé 25 joueurs avec les expérimentés Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye ou encore Boulaye Dia. Annoncé au Bayern Munich, Nicolas Jackson fait également partie de la liste.
Voici la liste
Gardiens
Edouard Mendy
Mory Diaw
Yehvann Diouf
Défenseurs
Kalidou Koulibaly
Abdoulaye Seck
Abdou Diallo
Moussa Niakhaté
Ismail Jakobs
El Hadji Malick Diouf
Antoine Mendy
Moustapha Mbaw
Milieux
Idrissa Gana Gueye
Lamine Camara
Habib Diarra
Pathé Ciss
Pape Gueye
Krepin Diatta
Cheikh Niasse
Pape Matar Sarr
Attaquants
Sadio Mané
Nicolas Jackson
Ismaïla Sarr
Iliman Ndiaye
Cherif Ndiaye
Boulaye Dia
Cheikh Tidiane Sabaly