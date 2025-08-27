PAR PAYS
Mondial 2026 (Q): la date de sortie de la liste de Gernot Rohr connue

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Les Guépards du Bénin posent pour une rencontre officielle
Les Guépards du Bénin posent pour une rencontre officielle
Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, va publier, le 28 Août prochain, sa liste des joueurs convoqués pour les matchs de la 7è et 8è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

A l’instar d’autres pays africains, le Bénin va retrouver les pelouses en septembre prochain. Les Guépards affronteront le Zimbabwe et le Lesotho, dans le cadre de la septième et huitième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Des matchs décisifs pour les Béninois qui doivent prendre les six points de la victoire pour se rapprocher de la qualification pour la phase finale.

En prélude à ces deux rencontres, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, sera face à la presse, le 28 Août prochain au Novotel, à partir de 15 heures (GMT+1). Il est attendu, au cours de cette conférence de presse, pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour cette échéance. Le technicien franco-allemand aura l’occasion de justifier ses choix.

Après six journées, le Bénin est troisième du groupe C avec 8 points, à égalité avec le Rwanda (2è) et derrière le leader de la poule, l’Afrique du Sud (13 points). Le Nigeria (4è, 7 points), le Lesotho (5è, 6 points) et le Zimbabwe (6è, 4 points) complètent le groupe.

