Xavi: « Yamal remportera le Ballon d’Or quand il gagnera la Ligue des champions ou la Coupe du monde »

Légende du Barça et fin observateur du jeu, Xavi Hernandez voit en Lamine Yamal le futur Ballon d’Or. Mais pour le technicien catalan, le jeune prodige devra d’abord triompher en Ligue des champions ou sur la scène mondiale avant de soulever le prestigieux trophée.

L’ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, estime que Lamine Yamal devra ajouter un grand titre collectif à son palmarès – la Ligue des champions ou la Coupe du monde – pour espérer décrocher le Ballon d’Or dans un futur proche.

Dans un entretien accordé à Marca et relayé par Barça Universal, le technicien espagnol est revenu sur la dernière édition du trophée, où Yamal a terminé à la deuxième place derrière Ousmane Dembélé. Selon lui, cette année, les distinctions collectives ont davantage pesé dans la balance.

« Cette fois, les titres ont eu plus de poids. Pour moi, bien sûr, Lamine le méritait », a confié Xavi. « Vitinha, Salah, Pedri ou encore Raphinha pouvaient aussi prétendre au trophée. Beaucoup le méritaient, mais au final, ce sont les titres qui font la différence. Lamine le gagnera, j’en suis convaincu – le jour où son équipe remportera la Ligue des champions ou la Coupe du monde. »