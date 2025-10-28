« Votre responsabilité dans la conduite du Bénin sera grande », Renaud Agbodjo à Romuald Wadagni

Lors d’une déclaration annonçant son retrait de la vie politique ce mardi 28 octobre 2025, Me Renaud Agbodjo a adressé un message à Romuald Wadagni, candidat à la présidentielle de 2026.

Depuis son cabinet à Jéricho, Me Renaud Agbodjo a fait une déclaration après la décision de la Cour constitutionnelle confirmant le rejet de sa candidature à la présidentielle d’avril 2026. Dans cette adresse, celui qui portait l’espoir d’une frange de la jeunesse politique béninoise a pris acte de son exclusion du processus électoral, tout en refusant toute forme de rancune.

« En tant que praticien du droit et attaché à la légalité, je suis bien obligé, malgré moi, de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle », a-t-il déclaré. Mais c’est surtout son message à Romuald Wadagni, le candidat de la majorité présidentielle qui a marqué les esprits.

« Vous êtes brillant et compétent… »

Dans un passage particulièrement fort de son discours, Me Agbodjo s’est adressé directement à Romuald Wadagni.

« Monsieur le ministre d'État Romuald Wadagni, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent, c'est un secret de Polichinelle. Mais le peuple béninois est attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils privés de liberté et contraints à l'exil », a-t-il affirmé.

Le candidat recalé du parti Les Démocrates n’a pas manqué de rappeler les attentes du peuple béninois vis-à-vis de la prochaine gouvernance. « Je vous exhorte, en cas de victoire, à mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociales autour d’une même table pour une réconciliation fraîche, sincère et pour le bonheur des Béninois », a-t-il ajouté.