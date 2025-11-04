Tuttosport: Désiré Doué remporte le Golden Boy 2025

Le jeune milieu offensif du PSG, Désiré Doué, a été désigné Golden Boy 2025 par Tuttosport. Une consécration logique pour celui qui s’impose déjà comme l’un des visages majeurs du football européen.

Le verdict est tombé à Turin : Désiré Doué est officiellement le lauréat du Golden Boy 2025. Le journal italien Tuttosport, organisateur du prestigieux trophée récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans, a dévoilé le nom du successeur de Lamine Yamal lors d’une conférence tenue dans la tour de la Région du Piémont.

Arrivé au PSG à l’été 2024, le jeune international français a rapidement conquis le Parc des Princes. Étincelant sous les ordres de Luis Enrique, Doué a contribué à la saison historique du club parisien, auteur d’un quintuplé inédit : Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Trophée des champions et Supercoupe d’Europe. Sa technique, sa vision du jeu et son sang-froid ont séduit observateurs et techniciens à travers l’Europe.

Pour Patrick Vieira, qui l’avait déjà encensé il y a quelques semaines, « Désiré Doué est tout simplement le meilleur jeune joueur du monde ». Le 15 décembre prochain, à Turin, le milieu parisien rejoindra le cercle très fermé des légendes du Golden Boy, de Lionel Messi à Lamine Yamal. Un nouveau chapitre s’ouvre pour le joyau français.

