Europe

Tuttosport: Désiré Doué remporte le Golden Boy 2025

Le jeune milieu offensif du PSG, Désiré Doué, a été désigné Golden Boy 2025 par Tuttosport. Une consécration logique pour celui qui s’impose déjà comme l’un des visages majeurs du football européen.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
View all articles
SOCCER
324 views
Déxiré Doué
Desiré Doué@getty images
2 min read
Google News Comment

Le verdict est tombé à Turin : Désiré Doué est officiellement le lauréat du Golden Boy 2025. Le journal italien Tuttosport, organisateur du prestigieux trophée récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans, a dévoilé le nom du successeur de Lamine Yamal lors d’une conférence tenue dans la tour de la Région du Piémont.

Arrivé au PSG à l’été 2024, le jeune international français a rapidement conquis le Parc des Princes. Étincelant sous les ordres de Luis Enrique, Doué a contribué à la saison historique du club parisien, auteur d’un quintuplé inédit : Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Trophée des champions et Supercoupe d’Europe. Sa technique, sa vision du jeu et son sang-froid ont séduit observateurs et techniciens à travers l’Europe.

Pour Patrick Vieira, qui l’avait déjà encensé il y a quelques semaines, « Désiré Doué est tout simplement le meilleur jeune joueur du monde ». Le 15 décembre prochain, à Turin, le milieu parisien rejoindra le cercle très fermé des légendes du Golden Boy, de Lionel Messi à Lamine Yamal. Un nouveau chapitre s’ouvre pour le joyau français.

SAME TOPIC
SAME COUNTRY
DON'T MISS
[adinserter block="1"]