«Tu voulais quelqu’un de connu pour booster ta carrière», la mère de Regina Daniels recadre Ned Nwoko

L’actrice nigériane Rita Daniels, mère de Regina Daniels, est sortie de son silence après l’arrestation de deux de ses enfants par le sénateur Ned Nwoko, époux de sa fille. Elle accuse le politicien d’ingratitude et de violences morales.

La mère de l’actrice Regina Daniels a vivement réagi à l’arrestation de deux de ses enfants le frère aîné et la sœur de l’actrice par le milliardaire et sénateur Ned Nwoko. Dans une vidéo devenue virale, Rita Daniels s’en est prise frontalement à son ex-gendre, l’accusant d’avoir utilisé la notoriété de Regina pour se hisser politiquement avant de la rabaisser publiquement.

« Tu voulais quelqu’un de connu pour booster ta carrière. Je suis restée silencieuse et je t’ai couvert. Tu vas le regretter. Regina t’a donné 50 000 $ pour soutenir ta campagne et maintenant tu viens sur les réseaux sociaux l’insulter juste pour la faire se sentir mal. Je t’ai aussi soutenu financièrement et matériellement. Tu es fou », a-t-elle déclaré avec colère.

Un couple sous haute tension

Le couple formé par Regina Daniels, 25 ans, et Ned Nwoko, son aîné de plus de 40 ans, traverse depuis plusieurs semaines une grave crise. Une vidéo montrant l’actrice en détresse, en larmes et affirmant vouloir quitter le domicile conjugal, a mis le feu aux poudres.

Elle y dénonce des violences conjugales et un manque d’affection. « Je n’en peux plus avec toute cette violence », a-t-elle confié. La jeune femme a exprimé son désir de retourner vivre chez sa mère, « là où je suis traitée comme une reine ».

Selon plusieurs sources, le sénateur aurait dépêché ses hommes de main pour « corriger » sa femme après une dispute. Cet acte a déclenché l’indignation du public et l’intervention de la famille Daniels. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. où on peut voir Regina Daniels résistée aux hommes de mains de son mari.

Ned Nwoko évoque la “toxicomanie” de son épouse

Face à la déferlante médiatique, Ned Nwoko a publié une longue déclaration sur son compte X pour se défendre. Le sénateur affirme que la crise au sein de son foyer n’est pas liée à des violences conjugales, mais à la « dépendance » de son épouse aux drogues et à l’alcool.

« Regina n’a pas toujours été comme ça. Sa lutte actuelle contre la toxicomanie et l’alcoolisme est à l’origine de notre problème. Elle doit poursuivre son programme de réadaptation, sinon je crains pour sa vie et sa sécurité », a-t-il écrit.

L’homme politique dit avoir proposé à Regina de suivre une cure de désintoxication à Abuja ou à l’étranger, notamment en Jordanie, afin d’être coupée de ses fournisseurs. Il soutient que la destruction de biens dans leur résidence résulterait d’une crise de colère sous l’effet de l’alcool.