Sénégal: Sadio Mané prend sa retraite internationale

Après plus d’une décennie au service de la sélection sénégalaise, Sadio Mané a annoncé la fin de son parcours international. À 34 ans, l’attaquant laisse derrière lui un héritage immense, marqué notamment par le sacre à la CAN 2021.

Une page majeure du football sénégalais se tourne. Sadio Mané a annoncé sa retraite internationale, mettant un terme à une aventure exceptionnelle de plusieurs années avec les Lions de la Teranga. À 34 ans, l’attaquant quitte la sélection après une dernière participation à la Coupe du monde 2026, conclue par une élimination en seizièmes de finale. Dans un communiqué officiel relayé par Le Quotidien, l’ancien joueur de Liverpool a tenu à rendre hommage au peuple sénégalais et à remercier tous ceux qui l’ont accompagné durant son parcours sous le maillot national.

« J’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai toujours combattu avec hargne pour notre Patrie », a écrit le capitaine sénégalais, tout en présentant ses excuses pour les éventuelles déceptions rencontrées au fil des années. Figure emblématique de la sélection, Mané aura marqué l’histoire des Lions de la Teranga par son leadership, son engagement et ses performances. Il restera notamment associé au premier sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des nations en 2021, ainsi qu’aux grandes campagnes internationales de la sélection.

Mais l’histoire de Sadio Mané avec le football sénégalais ne devrait pas s’arrêter là. L’attaquant a exprimé son souhait de continuer à contribuer au développement de son pays, désormais dans un nouveau rôle. « Demain, c’est avec plaisir que je mettrai mon expérience au service de la Nation », a-t-il assuré, ouvrant la voie à une reconversion possible dans l’encadrement technique, sur un banc de touche ou au sein des instances dirigeantes. Après avoir porté le maillot du Sénégal pendant plus d’une décennie, Sadio Mané quitte la scène internationale avec le statut de monument du football africain. Une nouvelle étape commence désormais pour l’enfant de Bambali, qui souhaite transmettre son expérience aux générations futures.



