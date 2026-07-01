Sénégal – Belgique: Édouard Mendy forfait

Pour son match du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, le Sénégal devra composer sans Édouard Mendy, blessé au genou. Pape Thiaw a confirmé le forfait de son gardien titulaire et annoncé la titularisation de Mory Diaw.

Le Sénégal devra faire sans son dernier rempart habituel pour son seizième de finale de Coupe du monde 2026 face à la Belgique, prévu ce mercredi. Présent en conférence de presse, le sélectionneur Pape Thiaw a officialisé l’absence d’Édouard Mendy, touché au genou gauche. Le gardien titulaire des Lions de la Teranga est donc contraint de déclarer forfait pour cette affiche à élimination directe. Une absence de taille pour une équipe sénégalaise qui s’apprête à défier les Diables Rouges de Rudi Garcia.

Le technicien sénégalais a toutefois tenu à rassurer sur l’état d’esprit de son groupe, assurant que Mendy resterait aux côtés de ses coéquipiers malgré son indisponibilité. « Nous n’aurons pas Édouard Mendy. Même s’il n’est pas apte à jouer demain, il sera à nos côtés. Nous espérons gagner afin qu’il puisse nous rejoindre pour la suite de la compétition », a expliqué Pape Thiaw.

Le sélectionneur a également confirmé la titularisation de Mory Diaw dans les buts. Auteur d’une prestation convaincante lors de sa dernière apparition, le portier du Havre Athletic Club aura la lourde tâche de préserver l’équilibre défensif des Lions de la Teranga dans ce choc à enjeu. « Mory a réalisé un excellent match avec un clean-sheet. Nous espérons qu’il fera la même chose demain », a ajouté le coach sénégalais. Face à une sélection belge ambitieuse et offensive, le Sénégal devra donc s’appuyer sur la solidité de son remplaçant pour espérer poursuivre son parcours dans cette Coupe du monde 2026.