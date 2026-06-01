Sénégal : Al Aminou Lo dévoile son gouvernement, plusieurs ministres de Sonko reconduits

Le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lo a dévoilé un gouvernement de 30 membres, marqué par la reconduction de plusieurs ministres clés de l’ère Sonko, dont Cheikh Diba aux Finances, Ousmane Diagne à la Justice, Ibrahima Sy à la Santé et Moustapha Mamba Guirassy à l’Éducation. La nouvelle équipe sépare désormais les Finances de l’Économie et introduit de nouveaux profils aux Affaires étrangères et aux Forces armées, dans un contexte politique encore tendu entre la présidence, Pastef et Ousmane Sonko.

Le secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, a lu lundi 1er juin 2026 au soir le décret portant composition du gouvernement Ahmadou Al Aminou Lo. Le cabinet compte 30 membres, dont 26 ministres de plein exercice, deux ministres délégués et deux secrétaires d’État. Plusieurs titulaires de portefeuilles clés du premier gouvernement Sonko sont reconduits, dont Cheikh Diba, Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Mamba Guirassy, Ibrahima Sy et Mabouba Diagne. La liste marque une rupture sur deux postes sensibles : les Forces armées et les Affaires étrangères confient à de nouveaux profils, respectivement Yankoba Djémé et Cheikh Niang.

Cheikh Diba, qui avait été visé par des accusations publiques du député Pastef Cheikh Bara Ndiaye lors de la semaine de turbulences politiques du 22-26 mai, est maintenu au pôle économique, mais dans une configuration restructurée : les Finances et le Budget lui reviennent, tandis que l’Économie, le Plan et la Coopération sont confiés à Abdourahmane Sarr, un deuxième poste distinct. Le portefeuille de la Communication est confié à Alioune Sall, qui cumule les Télécommunications et le Numérique. La Justice revient à Ousmane Diagne, reconduit Garde des Sceaux.

Le Pastef, dont Sonko avait déclaré depuis le perchoir de l’Assemblée nationale que le parti « n’est pas associé » à la nomination d’Al Aminou Lo, avait posé sept préalables à toute participation au gouvernement. La liste publiée ce soir indique que le premier ministre a composé son équipe en intégrant des membres du parti – dont plusieurs directement issus de la liste des portefeuilles que le Pastef revendiquait – sans que les conditions formelles de ce cadre de négociation n’aient été rendues publiques.

La liste complète

Premier ministre : Ahmadou Al Aminou Lo

Général Birame Diop, ministre des Forces armées Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Ousmane Diagne, ministre de la Justice, Garde des Sceaux Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget Daouda Ngom, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Yancoba Djémé, ministre des Transports terrestres et aériens Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement Maimouna Dièye, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce Abdourahmane Diouf, ministre de l’Énergie et du Pétrole Moussa Balla Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires Dethié Fall, ministre des Infrastructures, des Routes terrestres et du Désenclavement Birame Souleye Diop, ministre des Mines et de la Géologie Alioune Badara Mbaye, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports Alpha Thiam, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme Idrissa Sam, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public Ami Mara, ministre des Pêches et de l’Économie maritime Alwin John, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire

Ministres délégués : 27. Bacary Sarr, ministre délégué auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement 28. Boubacar Camara, ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Budget

Secrétaires d’État : 29. Momath Ndao, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Urbanisme, chargé du Logement 30. Ibrahima Thiam, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé des PME-PMI

Les profils à retenir

Cheikh Diba – maintenu malgré les accusations du 26 mai. Économiste, il avait été nommé sous Sonko. Sa reconduction au pôle économique par Faye, dans une configuration où les Finances sont distinctes de l’Économie, signale la volonté de conserver une continuité dans la gestion des engagements extérieurs et des discussions avec le FMI.

Birame Souleye Diop aux Mines – figure emblématique du Pastef, il avait été directeur de campagne de Faye en 2024. Sa présence dans le gouvernement Al Aminou Lo indique que le parti a bien obtenu des portefeuilles stratégiques malgré la déclaration publique de Sonko.

Dethié Fall aux Infrastructures – l’ancien président du Parti républicain pour le progrès (PRP), allié du Pastef depuis la campagne de 2024, confirme l’ouverture du gouvernement aux partenaires de la coalition Diomaye Président.

La composition intégrale du décret n’avait pas encore été publiée au Journal officiel au moment de la clôture de la rédaction.