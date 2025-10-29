Qui produira l’hymne de la CAN Maroc 2025 au Bénin? Steve Mounié lance un défi à Fanicko

À deux mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounié, a lancé un appel surprenant à l’artiste béninois Fanicko. Dans une courte vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l’international béninois réclame un hymne pour la compétition continentale, encore absent à ce jour.

Le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounié, réclame à Fanicko l’hymne officiel de la CAN. « Yo, je suis à la salle de sport là. Je cherche un son pour m’ambiancer et je suis en train de penser. On est à deux mois de la CAN et il n’y a aucun son pour la CAN qui est sorti pour l’instant. Ça c’est grave, ça c’est grave », a déclaré Steve Mounié dans la vidéo. Souriant mais visiblement sérieux dans son ton, le capitaine poursuit en idenfiant Fanicko , artiste chateur béninois.

« Donc Fanicko, je fais appel à toi, Fanicko, s’il te plaît. On est à deux mois de la CAN, s’il te plaît, il faut me sortir un son, pardon. Que je puisse m’ambiancer déjà, que je puisse me mettre dans l’ambiance, que je puisse me préparer mentalement à ce qui nous attend. Je compte sur toi, allez… »

La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et suscite de nombreux commentaires. Pour beaucoup, l’appel du capitaine symbolise la ferveur qui monte autour de la participation des Guépards à cette CAN très attendue.

Fanicko sous pression, le public attend la réponse

Connu pour ses rythmes entraînants et ses chansons festives, Fanicko est désormais interpellé par tout un peuple et surtout par less Guépards du Bénin. Le public béninois espère qu’il relèvera le défi lancé par Steve Mounié en offrant à la nation un titre capable d’unir supporters et joueurs sous les mêmes vibrations.

L’idée d’un hymne porté par une figure de la musique urbaine béninoise pourrait renforcer la dynamique patriotique autour de l’équipe nationale. En attendant, la balle est dans le camp de Fanicko, et le Bénin retient son souffle. Mais pour l’heure, la question reste ouverte, et si Fanicko ne répond pas à cet appel, d’autres artistes béninois relèveront le défi.