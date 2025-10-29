Présidentielle de 2026: Me Adrien Houngbédji soutient la candidature de Romuald Wadagni

Maître Adrien Houngbédji, ancie président de l’Assemblée nationale a publié une « Déclaration de soutien à la candidature de Romuald Wadagni », ce mardi 28 octobre 2025.

Dans une déclaration consultée par BENIN WEB TV, l’ancien président de l’Assemblée nationale et figure de la Conférence nationale Adrien Houngbédji s’est exprimé en faveur de Romuald Wadagni dont la candidature est validée par la Cour constitutionnelle.

« Je le félicite en conséquence pour sa désignation et la validation de sa candidature. Je l’assure de mon soutien actif au cours de la campagne qui va s’ouvrir », a-t-il déclaré. A travers Romuald Wadagni, Me Adrien Houngbédji espère la traduction en unité nationale. « Il a déclaré, le 04 octobre à Parakou, qu’il ambitionne d’être « le candidat de tous les Béninois ». Je forme le vœu qu’il en soit ainsi, et que, dans cette logique, accédant à la fonction, il devienne le Président de tous et œuvre à la réconciliation des Béninois. », a demandé le leader du PRD.

Un appel au calme et à la responsabilité politique

« Enfin, comme tous ceux de sa génération, il est un héritier de la Conférence nationale et de tous les combats et sacrifices qui ont ouvert une ère de liberté dans notre pays. », a-t-il ajouté. Adrien Houngbédji met en garde contre les dérives autoritaires et formule un souhait clair pour l’avenir institutionnel du Bénin. « Je forme le vœu qu’il résiste à cette tentation et qu’au contraire, il consolide l’ancrage de notre pays dans la démocratie et l’État de droit. », peut on lire dans la déclaration.

« Les institutions en charge du processus électoral, la CENA et, à sa suite, la Cour constitutionnelle, viennent de désigner les deux (02) duos admis à concourir à la prochaine élection présidentielle. La décision EP 25-007 du 27 octobre 2025 de la Cour constitutionnelle est sans recours. Elle s'impose à tous, et chacun se doit de la respecter. »

S’adressant aux franges frustrées de l’opinion, Adrien Houngbédji invite à la retenue et à l’analyse plutôt qu’à la réaction. « Je voudrais dire à l’endroit de ceux qui se sentent frustrés que, lorsque la jarre vient à tomber de la tête du porteur, ce n’est pas à l’endroit où elle s’est brisée qu’il faut en chercher la cause, mais plutôt à l’endroit où l’on a trébuché », a-t-il indiqué.