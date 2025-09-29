Présidentielle 2026 au Bénin : le parti Les Démocrates lance l’appel à candidatures pour son duo candidat

Le parti Les Démocrates a lancé, le 28 septembre 2025, un appel à candidatures pour la sélection de son duo Président et Vice-Président de la République. Les aspirants ont jusqu’au 4 octobre 2025 pour déposer leurs dossiers, avant la date limite fixée par la CENA du 10 au 14 octobre.

Le parti Les Démocrates entre dans la dernière ligne droite pour la présidentielle de 2026. Conformément au calendrier de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), il doit désigner son duo candidat à la magistrature suprême. À cet effet, un avis officiel signé du président de la Commission interne de sélection, Christophe Monsia, a été publié le 28 septembre 2025.

L’appel fixe clairement les conditions à remplir pour prétendre à la candidature. Seuls les membres du parti à jour de leurs cotisations, connus pour leur engagement, leurs contributions financières et morales, ainsi que leur intégrité, peuvent concourir. Les candidats doivent en outre justifier d’un leadership rassembleur et d’une implantation politique reconnue dans leur circonscription.

Les pièces exigées vont du certificat de nationalité au quitus fiscal des trois dernières années, en passant par le bulletin n°3 du casier judiciaire, la preuve d’adhésion au parti et une photo d’identité. À cela s’ajoutent des pièces complémentaires comme la preuve d’activités au sein du parti, l’attestation de soutien des structures locales et la déclaration sur l’honneur de ne pas être frappé d’inéligibilité.

Un processus encadré et coûteux

L’adhésion morale ne suffit pas : une caution de 25 millions de FCFA est exigée, dont 20 millions et 5 millions en chèques séparés. Cette somme, précise le parti, est restituée aux candidats non retenus à hauteur de 20 millions. En outre, les postulants doivent présenter une fiche signalétique retraçant leur parcours politique, leurs motivations et leur vision pour 2026.

L’évaluation des dossiers se fera en deux étapes : une analyse administrative suivie d’entretiens avec les candidats. Le parti attend également des aspirants une feuille de route claire, avec la présentation d’au moins cinq chantiers prioritaires pour la première année de mandat, ainsi qu’une capacité avérée à mobiliser les ressources pour la campagne présidentielle et les scrutins subséquents.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au samedi 4 octobre 2025 à 18 heures, au siège administratif du parti à Fifadji, Cotonou. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès du secrétariat administratif ou du secrétariat à la trésorerie du parti.