Présidentielle 2026 au Bénin: le BR désigne Mariam Chabi Talata comme colistière de Romuald Wadagni

Le Bloc Républicain (BR) a officialisé, ce mardi 16 septembre 2025 à Cotonou, le choix de Mariam Chabi Talata comme colistière de Romuald Wadagni pour la présidentielle d’avril 2026. L’actuelle Vice-présidente de la République formera ainsi le duo présidentiel aux couleurs du BR, avec l’appui de son leader Abdoulaye Bio Tchané.

Réuni en session ordinaire le 31 août dernier, le Secrétariat Exécutif du Bureau Exécutif National avait reçu mandat de désigner une personnalité à même de seconder le candidat Wadagni. Après analyse des critères, le profil de Mme Talata, femme d’action et de conviction, a été retenu pour incarner les ambitions du parti dans cette nouvelle étape politique.

Le parcours de l’enseignante devenue Inspectrice Pédagogique, puis Directrice de l’Enseignement Secondaire Général, Députée, Première Vice-présidente de l’Assemblée nationale en 2019, et enfin Vice-présidente de la République depuis 2021, a été mis en avant. Son expérience et sa rigueur sont jugées comme des atouts majeurs pour ce ticket présidentiel.

Un duo dans la continuité des réformes de la Rupture

Selon le BR, le tandem Wadagni–Chabi Talata s’inscrit dans la logique des réformes initiées depuis 2016 sous l’impulsion du président Patrice Talon. L’objectif affiché est d’accélérer la dynamique de développement socio-économique du pays et de consolider les acquis de la gouvernance actuelle.

Le Secrétariat Exécutif a, par ailleurs, appelé à une mobilisation massive des militants et sympathisants pour assurer la victoire en avril 2026. « Plus unis, plus forts pour construire le Bénin ! », peut-on lire dans le communiqué publié à l’issue de la réunion.