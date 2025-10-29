Prépa Mondial 2026: un match amical entre l’Argentine et l’Angola en novembre

À quelques mois du Mondial 2026, les champions du monde argentins effectueront une escale africaine en novembre pour un match amical face à l’Angola, une rencontre inédite dans leur préparation.

Tenante du titre, l’Argentine sera également à la Coupe du Monde 2026, dont le coup d’envoi sera donné dans huit mois. Avant de défendre sa couronne, l’équipe de Lionel Messi multiplie les rendez-vous de prestige pour peaufiner ses automatismes.

Selon un communiqué officiel de la Fédération angolaise de football, l’Albiceleste affrontera les Gazelles noires le 14 novembre prochain à Luanda. Ce duel amical, organisé sur le sol africain, marquera une première historique entre les deux nations.

Ce déplacement s’inscrit dans la préparation d’un calendrier particulièrement relevé pour l’Argentine, qui retrouvera également l’Espagne en mars prochain lors de la Finalissima, une confrontation qui fera office de véritable test avant la grande compétition mondiale.