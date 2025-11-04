PL: Cristiano Ronaldo voit Manchester United hors course pour le titre

Cristiano Ronaldo estime qu’Arsenal a les atouts pour décrocher le titre de Premier League, tout en jugeant Manchester United déjà hors course.

Le capitaine d’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, a livré son point de vue sur la lutte pour le titre en Premier League, écartant d’emblée Manchester United de la course. Invité de l’émission « Piers Morgan Uncensored », l’ancien Red Devil a estimé que son ancien club n’avait plus les moyens de viser le sacre cette saison. « Ce n’est pas possible pour Manchester United, ils ont déjà trop de points de retard », a tranché le Portugais, lucide sur la situation des hommes de Ruben Amorim après dix journées de championnat.

Ronaldo, en revanche, voit en Arsenal un sérieux prétendant au titre. « Oui, c’est possible pour eux », a-t-il confié, saluant la régularité et la qualité de jeu affichées par les Gunners depuis le début de la saison. Et les chiffres lui donnent raison : Arsenal domine actuellement la Premier League avec 25 points, soit six longueurs d’avance sur Manchester City et sept sur Liverpool, tenant du titre.

De son côté, Manchester United pointe seulement à la huitième place avec 17 points, déjà distancé dans la course au sommet. Un constat amer pour Ronaldo, mais qui confirme la montée en puissance du collectif de Mikel Arteta, désormais vu comme le favori logique au sacre final.





