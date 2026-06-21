Patrick Bruel accuse Daniel Auteuil d’avoir volé sa place dans la superproduction à 5 César

Patrick Bruel, récemment au centre de l’actualité depuis sa mise en examen et des déclarations relayées par Paris Match selon lesquelles « celles qui ont déposé des plaintes ont menti » et que « tout le monde cherche à le détruire », voit ressurgir un souvenir professionnel qui le marque depuis longtemps : un rôle phare du cinéma français qu’il dit avoir perdu à la dernière minute, celui d’Henri de Navarre dans La Reine Margot.

Cette confession remonte à une interview accordée au Républicain Lorrain en janvier 2012, où l’artiste évoquait les projets cinématographiques qui l’avaient fait rêver et ceux qu’il n’avait jamais obtenus. Dans cet entretien, Patrick Bruel déclarait avoir longtemps nourri une « amertume » à propos d’un rôle prestigieux finalement confié à un autre comédien.

Le souvenir reste précis : Bruel affirme avoir été initialement pressenti pour interpréter Henri de Navarre dans l’adaptation par Patrice Chéreau du roman d’Alexandre Dumas, sortie en 1994. Il rapporte qu’il disposait déjà de l’apparence adéquate et qu’il se sentait prêt pour ce personnage historique.

Le rôle d’Henri de Navarre glisse à Daniel Auteuil

Selon les propos rapportés par l’artiste, le rôle a finalement été attribué à Daniel Auteuil. Bruel souligne que, bien qu’Auteuil soit alors plus âgé que le personnage historique, ce dernier bénéficiait d’un statut consolidé au sein du cinéma français, après notamment son César du meilleur acteur obtenu pour Jean de Florette et Manon des Sources.

La production de La Reine Margot était portée par Claude Berri, producteur influent, ce qui, d’après Bruel, a pesé dans le choix du casting. À l’époque, Bruel était encore principalement identifié comme une « star de la chanson », malgré plusieurs expériences au cinéma, notamment dans Toutes peines confondues et Profil bas.

Le film réunit une distribution prestigieuse autour d’Isabelle Adjani et de Daniel Auteuil, avec Jean-Hugues Anglade, Vincent Perez, Virna Lisi, Dominique Blanc, Pascal Greggory et Jean-Claude Brialy. Le tournage, étalé sur plus de six mois entre la France et le Portugal, a mobilisé une coproduction européenne et un budget estimé à près de 140 millions de francs.

Sur le plan public et critique, La Reine Margot connaît un succès important : plus de deux millions de spectateurs en salles, le Prix du Jury au Festival de Cannes 1994 ainsi que le prix d’interprétation féminine attribué à Virna Lisi. Le long-métrage remporte également cinq César, dont celui de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani, et reçoit une nomination aux Oscar pour les meilleurs costumes.

Dans son souvenir de l’époque, Patrick Bruel affirme qu’« on s’est mal conduit » à son égard et répète qu’il considérait être parfaitement apte au rôle, citant l’exemple de son apparence et sa préparation. Il associe encore aujourd’hui ce rendez-vous manqué à l’un des grands succès du cinéma français des années 1990.