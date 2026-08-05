Nigeria : le pays refinance sa dette pétrolière à des conditions plus favorables

Le Conseil économique national du Nigeria a validé, mardi 4 août 2026, le refinancement de Project Gazelle, un important mécanisme de financement adossé aux futures ventes de pétrole brut. L’opération doit permettre de réaménager les conditions de remboursement de cette dette, sans que son montant, sa durée ni les nouveaux volumes de brut concernés aient été précisés.

Le Nigeria a engagé la restructuration de Project Gazelle, l’un de ses principaux montages financiers garantis par des revenus pétroliers. L’opération de refinancement a été approuvée par le Conseil économique national, qui réunit notamment les autorités fédérales et les gouverneurs des 36 États du pays.

Cette validation ouvre la voie à la renégociation des modalités appliquées au financement. Les informations communiquées à l’issue de la réunion ne précisent toutefois pas les nouvelles conditions obtenues auprès des créanciers, le solde concerné ou le calendrier prévu pour la mise en œuvre de l’accord.

Project Gazelle n’est pas un emprunt souverain classique. Il s’agit d’une facilité structurée de prépaiement adossée à une vente à terme de pétrole brut, mise en place sous le parrainage de la compagnie publique NNPC Limited. Une structure dédiée reçoit les financements en contrepartie d’un engagement portant sur des cargaisons futures de brut. Les ressources mobilisées avaient notamment pour objectif de prépayer des taxes et des redevances pétrolières dues à l’État fédéral.

Le financement avait initialement été annoncé pour un montant de 3,3 milliards de dollars. Après une première mobilisation de fonds, Afreximbank avait débloqué 925 millions de dollars supplémentaires en juin 2024, portant le montant effectivement financé à 3,175 milliards de dollars.

Jusqu’à 90 000 barils mobilisés chaque jour

Pour garantir le remboursement, la NNPC avait réservé jusqu’à 90 000 barils de pétrole brut par jour. Le montage reposait sur un prix de référence prudent de 65 dollars le baril, destiné à limiter les risques liés aux fluctuations du marché pétrolier.

Selon les états financiers 2024 de la compagnie pétrolière, 4 900 milliards de nairas avaient été tirés sur une facilité totale de 5 100 milliards de nairas. Des cargaisons de brut d’une valeur de 991 milliards de nairas avaient déjà servi au remboursement, laissant un solde de 3 800 milliards de nairas à la fin de l’exercice.

Ce type d’accord permet à l’État ou à la compagnie nationale d’obtenir immédiatement des liquidités, mais engage une partie des recettes pétrolières futures. Le produit des cargaisons affectées au remboursement est d’abord utilisé pour honorer la dette avant que l’éventuel excédent ne soit reversé au vendeur.

Le refinancement pourrait permettre de modifier l’échéancier, le coût du financement ou les modalités d’affectation des cargaisons. En l’absence de publication des nouvelles clauses, il n’est cependant pas encore possible d’établir si l’opération réduira le volume quotidien de pétrole mobilisé ou si elle allongera seulement la période de remboursement.

La question est importante pour les finances publiques nigérianes. Project Gazelle s’ajoute à plusieurs autres accords adossés au pétrole, alors qu’une part significative de la production nationale est déjà affectée au service de différentes obligations financières.

Une estimation fondée sur les engagements publiés de la NNPC évaluait à 213 000 barils par jour les volumes associés à quatre grands financements pétroliers, dont 90 000 pour le seul Project Gazelle. Ces calculs restent toutefois dépendants des calendriers de livraison, des cours du brut et des modalités propres à chaque contrat.

La publication des conditions renégociées devra permettre de mesurer l’effet réel du refinancement sur les recettes de la Fédération, le service de la dette de la NNPC et la quantité de pétrole disponible pour les exportations ordinaires.