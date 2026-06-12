Mercato: Trabzonspor confiant pour conserver André Onana, le fils de Djibril Cissé signe à Liverpool

Trabzonspor espère rapidement boucler le dossier André Onana après une saison jugée convaincante du gardien camerounais en Turquie. Dans le même temps, Liverpool a sécurisé l’avenir de Prince Cissé, fils de l’ancien international français Djibril Cissé, en lui offrant son premier contrat professionnel.

Le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, s’est montré optimiste quant à l’avenir d’André Onana. Après une saison passée en prêt au sein du club turc, le gardien camerounais pourrait s’inscrire dans la durée du côté de la Süper Lig. De retour à Manchester United à l’issue de son prêt, l’ancien portier de l’Inter Milan reste toutefois dans les plans de Trabzonspor, qui souhaite désormais le conserver de manière permanente.

Interrogé par Ajansspor, Ertuğrul Doğan a laissé entendre que les discussions avançaient dans la bonne direction. « Je pense qu’André Onana va rester avec nous. Nous avons répondu à ses attentes sur le plan financier. Les supporters l’apprécient énormément et il se sent bien au club. Je ne vois pas de problème majeur dans ce dossier », a déclaré le dirigeant turc. Avant d’ajouter : « Je ne suis pas certain qu’il puisse trouver ailleurs le même niveau d’intérêt et de confiance. C’est pourquoi je pense qu’il poursuivra l’aventure avec nous. »

Dans un tout autre registre, Liverpool a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Prince Cissé, fils de l’ancien international français et attaquant des Reds, Djibril Cissé. Âgé de 17 ans, le jeune joueur poursuit sa progression au sein du club de la Mersey, qu’il a rejoint dès les catégories de préformation. Auteur d’un début de saison remarqué avec les moins de 21 ans, il a notamment trouvé le chemin des filets lors de ses premières apparitions sous les ordres de Rob Page.

Initialement formé comme attaquant, Prince Cissé a progressivement reculé sur le terrain et évolue désormais principalement au poste de défenseur central, où il est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du centre de formation de Liverpool.





