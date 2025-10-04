Manchester United: Ruben Amorim serein malgré les annonces de départ

Alors que Manchester United traverse un début de saison difficile et glisse à la 14ᵉ place de Premier League, Ruben Amorim refuse de céder à la panique. Le technicien portugais assure qu’il ne craint pas pour son poste et préfère se concentrer sur le redressement sportif de son équipe avant le déplacement crucial à Sunderland.

L’entraineur de Manchester United, Ruben Amorim, a assuré qu’il ne craignait pas pour son poste malgré les mauvais résultats actuels du club en Premier League.

À la veille d’un déplacement crucial à Sunderland, le technicien portugais a défendu son système de jeu, estimant qu’il n’était pas la cause principale des difficultés de son équipe.

Les Red Devils, battus 3-1 par Brentford lors de la dernière journée, occupent la 14ᵉ place du classement après six rencontres.

« Le pire dans ce métier, c’est de ne pas gagner, a déclaré Amorim. C’est le même sentiment que j’ai connu à Casa Pia lorsque je perdais en troisième division. Bien sûr, c’est un rêve d’être ici, et je veux continuer, je veux me battre pour ce club. »

Avant de conclure : « Ce qui me fait souffrir, ce n’est pas la peur de perdre mon emploi, mais celle de perdre des matchs. On craint pour son travail quand on doit payer les factures, mais je n’ai pas ce sentiment. »