« Ma gratitude va au président Patrice Talon », Conrad Gbaguidi réagit après son élection comme premier vice-président du CES

Élu premier vice-président du Conseil économique et social (CES), fonction à laquelle est désormais rattachée celle de Médiateur de la République, Conrad Gbaguidi a réagi quelques heures plus tard sur sa page Meta. Il y dresse le bilan de ses seize mois à la tête de l’institution, remercie Patrice Talon et Romuald Wadagni et affiche sa volonté de poursuivre son engagement au service de l’État.

Quelques heures après la mise en place du bureau de la nouvelle mandature du Conseil économique et social (CES), Conrad Gbaguidi est sorti de sa réserve. Dans un message publié sur sa page Meta, l’ancien président de l’institution revient sur la fin de son mandat et ses nouvelles responsabilités.

Élu premier vice-président du CES, il exercera également les fonctions de Médiateur de la République, conformément aux dispositions de la réforme ayant réorganisé l’institution.

Dans son message, Conrad Gbaguidi dresse un bilan de son passage à la tête du Conseil économique et social.