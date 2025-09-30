Ligue des champions: le groupe du PSG pour affronter le Barça

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter le Barça ce mercredi en Ligue des champions. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

Le PSG défie le Barça ce mercredi en Ligue des champions. Un gros client pour le club parisien qui va disputer son deuxième match dans ce tournoi. Pour ce duel, les Rouge & Bleu seront privés de plusieurs cadres.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos ou encore Khvicha Kvaratskhelia manquent en effet à l’appel. En revanche, l’entraineur Luis Enrique pourra compter sur la présence de Vitinha et de Joao Neves, qui fait son retour dans le groupe.

Le groupe du PSG :

2 – Hakimi

4 – Beraldo

6 – Zabarnyi

8 – Fabian

9 – G. Ramos

17 – Vitinha

19 – Lee Kang-In

21 – L. Hernandez

24 – Mayulu

25 – Nuno Mendes

29 – Barcola

30 – Chevalier

33 – Zaïre-Emery

39 – Safonov

41 – Jangeal

47 – Ndjantou

49 – Mbaye

51 – Pacho

87 – J. Neves

89 – Renato Marin