Ligue des champions: le groupe du PSG pour affronter le Barça
L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter le Barça ce mercredi en Ligue des champions. Plusieurs cadres manquent à l’appel.
Le PSG défie le Barça ce mercredi en Ligue des champions. Un gros client pour le club parisien qui va disputer son deuxième match dans ce tournoi. Pour ce duel, les Rouge & Bleu seront privés de plusieurs cadres.
Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos ou encore Khvicha Kvaratskhelia manquent en effet à l’appel. En revanche, l’entraineur Luis Enrique pourra compter sur la présence de Vitinha et de Joao Neves, qui fait son retour dans le groupe.
Le groupe du PSG :
2 – Hakimi
4 – Beraldo
6 – Zabarnyi
8 – Fabian
9 – G. Ramos
17 – Vitinha
19 – Lee Kang-In
21 – L. Hernandez
24 – Mayulu
25 – Nuno Mendes
29 – Barcola
30 – Chevalier
33 – Zaïre-Emery
39 – Safonov
41 – Jangeal
47 – Ndjantou
49 – Mbaye
51 – Pacho
87 – J. Neves
89 – Renato Marin