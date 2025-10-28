Liga: Vinicius Junior songerait à un départ du Real Madrid

L’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, envisagerait sérieusement de quitter le club merengue après un nouvel épisode de tension, survenu dimanche lors de la victoire (2-1) face au FC Barcelone au Santiago Bernabéu.

Remplacé en fin de rencontre par Xabi Alonso, le Brésilien a laissé éclater sa colère au moment de regagner le banc. Selon Goal, le joueur de 25 ans aurait lancé à son entraîneur : « Toujours moi ! » avant d’ajouter, visiblement à bout de nerfs : « Je quitte l’équipe. Il vaut mieux que je parte. »

Vinicius aurait ensuite rejoint précipitamment le tunnel des vestiaires avant de réapparaître quelques minutes plus tard. La soirée s’est terminée dans la tension : l’international auriverde aurait été impliqué dans une altercation après le coup de sifflet final, s’opposant notamment à la jeune pépite du Barça, Lamine Yamal, au centre des échanges les plus houleux.