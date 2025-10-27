Liga: Vinicius Jr savoure la victoire du Real Madrid face au Barça

Auteur d’un Clasico maîtrisé, Vinicius Jr a salué la victoire du Real Madrid face au Barça tout en remerciant les supporters pour leur soutien au Santiago Bernabéu.

Le Real Madrid a remporté le Clasico ce dimanche au Santiago Bernabéu en s’imposant 2-1 face au FC Barcelone, grâce à des réalisations signées Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Un succès qui permet aux hommes de Xabi Alonso de creuser un écart de cinq points sur leurs rivaux catalans au classement de la Liga.

Remplacé à la 72ᵉ minute par son compatriote Rodrygo, Vinicius Junior n’a pas caché sa frustration au moment de quitter la pelouse, avant de se montrer plus apaisé en zone mixte. L’ailier brésilien a tenu à saluer le soutien du public madrilène, fidèle au rendez-vous pour ce choc toujours aussi électrique.

« C’est ça, un Clásico : il se passe beaucoup de choses sur et en dehors du terrain », a déclaré le joueur.

« Nous essayons de rester équilibrés, mais ce n’est pas toujours évident. Nous ne voulions offenser personne, ni les jeunes ni les supporters. Quand nous entrons sur le terrain, nous savons que nous devons faire notre part. Hala Madrid ! »

Cette victoire renforce la dynamique du Real Madrid, plus que jamais solide leader de Liga, tandis que le Barça voit s’éloigner son grand rival dans la course au titre.