“Les jours d’Harry sont comptés”, prince William prêt à sacrifier les Sussex sur l’autel de la stabilité?

Alors que le prince Andrew vient d’être officiellement évincé, les regards se tournent désormais vers le prince Harry. Selon la chroniqueuse britannique Maureen Callahan, le prince William jouerait un rôle déterminant dans les réformes internes de la monarchie et pourrait bientôt s’attaquer à son frère cadet.

« C’est désormais la monarchie de Guillaume », tranche Maureen Callahan dans les colonnes du Daily Mail. Pour l’éditorialiste, l’héritier du trône aurait pesé de tout son poids dans la décision du roi Charles III d’écarter le prince Andrew. Et cette manœuvre ne serait que la première étape d’une série de réformes visant à redorer l’image de la Couronne britannique. Selon elle, le duc de Sussex serait la prochaine cible.

La journaliste britannique va même plus loin. « La question n’est plus de savoir si, mais quand », écrit-elle. L’éditorialiste est persuadée que la chute de Harry et Meghan est inévitable. Derrière les communiqués officiels de Buckingham, le prince William serait la “force motrice” d’un grand nettoyage, désireux de recentrer la monarchie sur un noyau dur, débarrassé des figures jugées encombrantes.

Harry, “prochaine victime” d’une monarchie en reconstruction

Dans son analyse, Maureen Callahan décrit le prince Andrew comme un « pion manipulé » pour préparer le terrain à une éviction plus symbolique : celle de son neveu. « Les jours de Harry en tant que prince et duc de Sussex sont assurément comptés », affirme-t-elle sans détour. Quant à Meghan Markle, l’éditorialiste la compare cruellement à Sarah Ferguson, qualifiant l’épouse du prince d’« un débris flottant en quête d’un rivage ».

L’experte du Daily Mail s’en prend également à la popularité déclinante du couple Sussex. Elle rappelle qu’ils ont été récemment hués lors d’un match de baseball, là où Kate Middleton reçoit des ovations à chaque apparition publique. « Comme cela doit être douloureux pour Meghan, tous ces applaudissements enthousiastes qui accueillent la princesse de Galles chaque année », ironise-t-elle, soulignant le contraste grandissant entre les deux couples royaux.

La monarchie britannique, sous l’impulsion du prince William, semble plus que jamais décidée à tourner la page des scandales et à restaurer son image, quitte à sacrifier Harry et Meghan sur l’autel de la stabilité.