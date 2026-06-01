LDC: Thierry Henry appelle Arsenal à rebondir après la finale perdue contre le PSG

Battu par le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, Arsenal peut néanmoins être fier de son parcours, selon Thierry Henry. La légende des Gunners estime que cette désillusion doit servir de tremplin à un groupe appelé à revenir plus fort sur la scène européenne.

Légende d’Arsenal, Thierry Henry a tenu à adresser un message de soutien aux Gunners après leur défaite face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, samedi soir à Budapest. Présent dans les tribunes de la Puskás Aréna, l’ancien attaquant français a assisté à la défaite des Londoniens aux tirs au but (1-1, 3-4 t.a.b.) face à l’équipe de Luis Enrique.

Interrogé sur CBS Sports après la rencontre, Henry a invité son ancien club à tirer les enseignements de cet échec plutôt qu’à s’y attarder. Selon lui, ce revers doit servir de moteur pour permettre à Arsenal de franchir un nouveau cap dans les saisons à venir. « Atteindre une finale de Ligue des champions face aux meilleures équipes d’Europe et se battre jusqu’à la séance des tirs au but, tout en remportant la Premier League, c’est une saison remarquable pour Arsenal », a estimé l’ancien international français.

Avant d’ajouter : « Vous venez de perdre contre une très grande équipe. Vous l’avez poussée dans ses retranchements. Mais l’échec peut aussi vous faire grandir. Il faut l’accepter, sans pour autant s’y attarder. Nous reviendrons. » Malgré la déception de cette finale perdue, les propos d’Henry traduisent la confiance qui règne autour d’un groupe londonien en pleine progression et désormais installé parmi les meilleures formations européennes.





