LDC: “nous n’avons pas peur”, Manuel Neuer serein avant le choc PSG – Bayern

Le gardien de but du Bayern Munich s’est prononcé sur le choc contre le PSG ce mardi en Ligue des champions. Et Manuel Neuer s’est montré confiant avant ce duel des titans ce soir au Parc des Princes.

À quelques heures du duel très attendu entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en Ligue des champions, Manuel Neuer a pris la parole devant la presse avec l’assurance d’un vétéran. Calme mais déterminé, le gardien allemand a tenu à rappeler que son équipe aborde la rencontre sans crainte, tout en reconnaissant la qualité du champion d’Europe en titre.

« Nous aimons ces grands rendez-vous », a-t-il confié. « Le PSG est une équipe complète, avec un collectif solide et des individualités capables de faire la différence. Ils méritent leur statut de champions. » Le portier bavarois, impressionné par la puissance offensive parisienne, a néanmoins pointé le principal danger venu de la capitale française : « Leur attaque, c’est leur plus grande force. Ils vont vite, jouent juste et peuvent marquer à tout moment. »

À 39 ans, Neuer conserve intacte sa soif de compétition. Conscient de la difficulté de la tâche, il assure que le Bayern se présentera à Paris avec un mental d’acier et une préparation millimétrée. Entre prudence et ambition, le capitaine du Bayern donne le ton d’un duel qui s’annonce déjà électrique.

