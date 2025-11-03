LDC: coup dur pour le Real Madrid avant le choc face à Liverpool

Le Real Madrid devra se passer du jeune Argentin Franco Mastantuono, touché à la pubalgie, avant son déplacement à Anfield pour affronter Liverpool en Ligue des champions.

À la veille de son déplacement à Anfield pour affronter Liverpool en Ligue des champions, le Real Madrid doit composer avec une nouvelle blessure. Le club merengue a annoncé, ce lundi sur son site officiel, que Franco Mastantuono souffre d’une pubalgie, le contraignant à un repos forcé.

« Suite aux examens effectués aujourd’hui sur Franco Mastantuono par le service médical du Real Madrid, le joueur souffre d’une pubalgie. Son rétablissement sera suivi de près », précise le communiqué madrilène. Le jeune international argentin de 18 ans, qui avait pris part à la large victoire 4-0 du Real Madrid contre Valence en Liga ce week-end, manquera probablement le déplacement européen. Le club espagnol espère toutefois le récupérer rapidement pour la suite de la compétition.

Cette blessure vient compliquer la tâche de Carlo Ancelotti, déjà privé de plusieurs cadres dans un calendrier particulièrement chargé. Les Madrilènes tenteront malgré tout de poursuivre leur dynamique positive mardi soir à Anfield, face à un Liverpool invaincu à domicile depuis le début de la saison.



