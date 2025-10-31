L’Angola a décaissé une petite fortune pour son match amical avec l’Argentine de Messi

La trêve internationale de novembre promet un parfum de prestige du côté de Luanda. Pour marquer la célébration de sa fête de l’indépendance, l’Angola s’apprête à accueillir ni plus ni moins que l’Argentine championne du monde, emmenée par Lionel Messi.

Selon plusieurs sources concordantes, la Fédération angolaise de football a consenti un effort financier colossal pour attirer l’Albiceleste sur ses terres. Le montant de l’opération avoisinerait 12 millions d’euros, un record pour un match amical sur le continent africain.

Initialement, la Fédération marocaine était en discussions avancées pour organiser cette affiche, mais les exigences financières de la sélection argentine — estimées à plus de 10 millions d’euros, incluant le transport et les frais logistiques — ont fait reculer Rabat. L’Angola, déterminé à marquer le coup, n’a pas hésité à franchir le pas.

Prévue le 14 novembre prochain, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des Palancas Negras pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, au Maroc. Au-delà de l’aspect sportif, le match revêt une forte dimension symbolique : offrir au public angolais un spectacle exceptionnel pour commémorer l’un des moments les plus importants de l’histoire nationale.