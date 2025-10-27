Kylie Jenner en deuil: la star pleure la mort de son chien Norman

La fondatrice de Kylie Cosmetics, Kylie Jenner, a annoncé le décès de son lévrier italien, Norman, âgé de 11 ans. Sur Instagram, la jeune femme de 28 ans a partagé un vibrant hommage à son chien qu’elle décrit comme « son premier véritable amour ».

Kylie Jenner est en deuil. Le mercredi 22 octobre, la star de téléréalité a révélé sur Instagram que son fidèle compagnon à quatre pattes, un lévrier italien adopté en 2014, s’est éteint à l’âge de 11 ans.

« À la mémoire de mon cher Norman. Je me souviens encore du jour où je t’ai ramené à la maison. Je n’avais jamais rien aimé autant », a écrit la benjamine du clan Kardashian-Jenner. Figure emblématique de la vie de Kylie, Norman apparaissait souvent dans ses stories et émissions familiales.

Avec Bambi, un autre lévrier italien, il avait même sa propre page Instagram, suivie par des milliers de fans. En 2016, leur portée de chiots avait fait sensation, retenant même Kylie à la maison lors des American Music Awards.

« Cela me rend heureuse de savoir que mes enfants ont pu te rencontrer et t’aimer. Ma douce Normyyyy. J’ai mal au cœur pour toi. », a écrit Kylie Jenner, 28 ans. « Je savais que tu vieillissais, et j’ai essayé de m’y préparer, mais c’est dur de te perdre, Norm », a-t-elle ajouté. Aussi, a-t-elle exprimé son amour pour son chien. « Je t’aime pour toujours ».