Junior Olaitan s’excuse après un échange de maillot polémique avec Osimhen

Critiqué par les supporters de Göztepe après avoir échangé son maillot avec Victor Osimhen à la fin du match contre Galatasaray, Junior Olaitan a présenté ses excuses. Le milieu béninois assure qu’il s’agissait d’un simple geste d’amitié avec son compatriote nigérian.

Le milieu offensif béninois de Göztepe, Junior Olaitan, a présenté ses excuses aux supporters du club après avoir échangé son maillot avec Victor Osimhen, l’attaquant de Galatasaray, à l’issue du match de Super Lig turque disputé le week-end dernier.

Entré en jeu en seconde période, Olaitan s’est approché de son compatriote nigérian au coup de sifflet final pour échanger sa tunique. Un geste amical qui n’a toutefois pas été du goût des supporters de Göztepe, déçus par la défaite de leur équipe (1-3) et qui ont reproché au joueur son manque de sens du moment.

Face à la polémique grandissante, le joueur formé à l’Aspac s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour apaiser les tensions : « J’ai une amitié de longue date avec Osimhen, originaire comme moi de Lagos. Nous nous sommes revus après plusieurs années et avons simplement échangé nos maillots. Je présente mes excuses à tous pour avoir fait quelque chose qui va à l’encontre de la culture du club », a-t-il écrit.