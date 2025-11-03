Journée FIFA novembre 2025: la date de sortie de la liste de Gernot Rohr connue

Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, va publier, le 6 novembre prochain, sa liste des joueurs convoqués pour le match contre le Burkina Faso, comptant pour la trêve internationale de novembre.

A l’instar d’autres pays africains, le Bénin va retrouver les pelouses en novembre prochain. Les Guépards affronteront le Burkina Faso, dans le cadre de la dernière journée FIFA de l’année. Un dernier test pour les Béninois avant la Coupe d’Afrique des Nations (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026).

En prélude à cette rencontre amicale, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, sera face à la presse, le jeudi 06 novembre prochain à partir de 11h30 dans les locaux de Celtiis Bénin à Cotonou.. Il est attendu, au cours de cette conférence de presse, pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour ce choc. Le technicien franco-allemand aura l’occasion de justifier ses choix. Pour rappel, le match Bénin – Burkina Faso est prévu le 18 novembre prochain au Maroc.

















